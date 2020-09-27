Минобороны Армении сообщило о 16 погибших и более ста раненых в Карабахе. Азербайджан заявил о гибели пяти человек(2)
Азербайджан сообщил о 19 пострадавших гражданских в результате обострения конфликта с Арменией.
Азербайджан сообщил о 19 пострадавших гражданских в результате обострения конфликта с Арменией.
Армения в ходе конфликта в Нагорном Карабахе потеряла 16 человек. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на заявление замминистра обороны самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Артура Саргсяна.
”По предварительным данным, армянская сторона имеет 16 жертв и более сотни раненых”, — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны Азербайджана показало кадры уничтожения боевой техники Армении. По заявлению министерства, Армения потеряла большое количество как техники, так и живой силы.
Премьер-министр Армении Никола Пашинян говорил в обращении к народу, что Азербайджан бомбардировал столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, и отмечал, что среди мирного населения есть погибшие и раненые. Омбудсмен Нагорно-Карабахской республики сообщил, что в результате обстрела со стороны азербайджанских военных погибли женщина и ребенок.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна также понесла потери, по словам политика, они есть и среди военных, и среди гражданских. Генпрокуратура республики сообщила о 19 пострадавших мирных гражданах в зоне конфликта. Армянское Минобороны также публиковало на своем сайте кадры уничтожения азербайджанской военной техники и живой силы противника.
Позднее в Facebook Генпрокуратуры Азербайджана появилось сообщение, что в результате обстрела Арменией Нафталанского района Азербайджана погибли пять мирных жителей.
”Выражаем глубокое сожаление по поводу того, что Гурбанов Эльбрус Иса оглу, житель села Гашалты Нафталанского района, и четыре члена его семьи были убиты в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами мирного населения Азербайджана”, — уточняется в сообщении.
Прокуратура Геранбойского района завела уголовные дела по нескольким статьям, в том числе об умышленном убийстве на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды и умышленном убийстве преступной организацией.
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