Министры кабинета Терезы Мэй могут готовить ее отставку

Целый ряд британских СМИ опубликовал в ночь на воскресенье, 24 марта, статьи, в которых утверждается, что министры кабинета Терезы Мэй собираются добиться ее отставки, чтобы "спасти "Брекзит". Соответствующие материалы разместили на своих сайтах The Sunday Times, The Telegraph и The Daily Mail.

Так, по версии политического редактора The Sunday Times Тима Шипмана, речь идет о "полноценном заговоре", в котором участвуют минимум 11 членов правительства.

"Конец близок. Она оставит свой пост через 10 дней", — цитирует журналист одного из этих министров. Беседа с Мэй запланирована на понедельник, 25 марта.

Должность Мэй на переходный период может занять глава секретариата кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Дэвид Лидингтон. В числе других претендентов называются министр охраны окружающей среды Майкл Гоув и глава МИД Джереми Хант, пишет Тим Шипман.

The Telegraph в свою очередь отмечает, что все увеличивающееся число политиков из Консервативной партии Великобритании "как в частном порядке, так и публично" заявляют, что Тереза Мэй должна "покинуть Даунинг-стрит или как минимум передать контроль за "Брекзитом" членам своего кабинета".