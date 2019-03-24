Министры кабинета Терезы Мэй могут готовить ее отставку

По версии политического редактора The Sunday Times Тима Шипмана, готовится "полноценный заговор" против Мэй. Целый ряд британских СМИ отмечает, что давление на премьера достигло пика.
Целый ряд британских СМИ опубликовал в ночь на воскресенье, 24 марта, статьи, в которых утверждается, что министры кабинета Терезы Мэй собираются добиться ее отставки, чтобы "спасти "Брекзит". Соответствующие материалы разместили на своих сайтах The Sunday Times, The Telegraph и The Daily Mail.
Так, по версии политического редактора The Sunday Times Тима Шипмана, речь идет о "полноценном заговоре", в котором участвуют минимум 11 членов правительства.
"Конец близок. Она оставит свой пост через 10 дней", — цитирует журналист одного из этих министров. Беседа с Мэй запланирована на понедельник, 25 марта.
Должность Мэй на переходный период может занять глава секретариата кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Дэвид Лидингтон. В числе других претендентов называются министр охраны окружающей среды Майкл Гоув и глава МИД Джереми Хант, пишет Тим Шипман.
The Telegraph в свою очередь отмечает, что все увеличивающееся число политиков из Консервативной партии Великобритании "как в частном порядке, так и публично" заявляют, что Тереза Мэй должна "покинуть Даунинг-стрит или как минимум передать контроль за "Брекзитом" членам своего кабинета".
Несколько парламентариев-консерваторов в свою очередь оставили в соцсетях записи с требованиями отставки премьера. "Она сделала все, что могла. Тем не менее страна охвачена гневом. Все чувствуют себя обманутыми", — написал в Twitter член Консервативной партии Джордж Фриман.
Ранее 23 марта порядка 1 млн противников "Брекзита" вышли на демонстрацию в Лондоне, требуя провести повторный референдум.
Акцию поддержали представители самых разных политических партий, в том числе глава правительства Шотландии Никола Стерджен и лидер "Либеральных демократов" Винсент Кейбл.