Министр здравоохранения Латвии: ограничения на поездки с Литвой и Эстонией помогут избежать ограничений внутри страны

Министр пока воздержалась от более подробных комментариев по поводу разработанных предложений об ограничениях на поездки, подготовленных Министерством здравоохранения для стран Балтии, отметив, что некоторые корректировки, вероятно, будут внесены в них во время предстоящего сегодня заседания правительства с учетом мнения предпринимателей.

Министр заверила, что особые условия на поездки внутри стран Балтии будут разработаны для людей, которые учатся и работают в соседней стране.

По словам Винькеле, более строгие ограничения на поездки позволяют не вводить новые ограничения внутри страны.

"Мы можем принять решение в пользу более свободных отношений с соседями, но это увеличивает риск того, что с ростом показателей инфицирования нам нужно будет вводить более жесткие ограничения внутри страны, а этого, на мой взгляд, наше общество не хотело бы, потому что сейчас мы живем почти нормальной жизнью с очень небольшими ограничениями", — сказала Винькеле.

Как сообщалось, сегодня состоится внеочередное заседание правительства о ситуации на границах с Литвой и Эстонией из-за Covid-19.

В повестку дня включены поданные министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности.

По данным Европейского центра контроля заболеваний, в Литве 14-дневный показатель заболеваемости в четверг составлял 16,53 случая на 100 000 населения, в Эстонии -15,7, в Латвии — 4,17.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил ранее, что в случае включения Литвы и Эстонии в желтый или красный списки Латвия не будет делать для приезжающих из этих стран людей исключения — они также должны будут соблюдать 14-дневную изоляцию.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!