Министр здравоохранения Латвии: ограничения на поездки с Литвой и Эстонией помогут избежать ограничений внутри страны

Министр пока воздержалась от более подробных комментариев по поводу разработанных предложений об ограничениях на поездки, подготовленных Министерством здравоохранения для стран Балтии, отметив, что некоторые корректировки, вероятно, будут внесены в них во время предстоящего сегодня заседания правительства с учетом мнения предпринимателей.
Министр заверила, что особые условия на поездки внутри стран Балтии будут разработаны для людей, которые учатся и работают в соседней стране.
По словам Винькеле, более строгие ограничения на поездки позволяют не вводить новые ограничения внутри страны.
"Мы можем принять решение в пользу более свободных отношений с соседями, но это увеличивает риск того, что с ростом показателей инфицирования нам нужно будет вводить более жесткие ограничения внутри страны, а этого, на мой взгляд, наше общество не хотело бы, потому что сейчас мы живем почти нормальной жизнью с очень небольшими ограничениями", — сказала Винькеле.
Как сообщалось, сегодня состоится внеочередное заседание правительства о ситуации на границах с Литвой и Эстонией из-за Covid-19.
В повестку дня включены поданные министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности.
По данным Европейского центра контроля заболеваний, в Литве 14-дневный показатель заболеваемости в четверг составлял 16,53 случая на 100 000 населения, в Эстонии -15,7, в Латвии — 4,17.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил ранее, что в случае включения Литвы и Эстонии в желтый или красный списки Латвия не будет делать для приезжающих из этих стран людей исключения — они также должны будут соблюдать 14-дневную изоляцию.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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