06.12.2019, 13:26

Министр регионального развития Латвии запустил процесс роспуска Рижской думы

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Ärid Lätis
Ärid LätisFoto: Taavi Sepp

В пятницу, 6 декабря, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце созвал пресс-конференцию, в ходе которой заявил о принятом решении запустить процесс роспуска Рижскую думу после оценки нарушений, констатированных в работе столичного самоуправления. Теперь вопрос должен рассмотреть Сейм, однако, как свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA, большинство депутатов может поддержать идею, пишет rus.delfi.lv.

Представители VARAM уже неоднократно высказывали мнение, что Рижская дума раз за разом показывает свою неспособность справиться с выполнением одной из своих автономных функций — хозяйственным обслуживанием отходов. Это дало VARAM юридическое основание для рассмотрения вопроса о роспуске Рижской думы. Еще одним поводом к этому стало принятое на днях решение Сейма продлить срок чрезвычайной ситуации в сфере вывоза отходов в Риге, впервые объявленной 11 сентября, до 12 марта.

Председатель Рижской думы Олег Буров в среду заявил журналистам, что в случае, если VARAM все же добьется роспуска Рижской думы, партия "Честь служить Риге" будет готовиться к внеочередным выборам. Буров считает, что кризиса в Рижской думе нет.

Согласно закону о самоуправлениях, дума распускается решением, проект которого подает в Сейм правительство.

Сейм по предложению правительства назначает временную администрацию и устанавливает дату новых выборов. Если до очередных выборов в самоуправления осталось меньше 15 месяцев, выборы не проводятся.
Очередные выборы в самоуправления состоятся в первую субботу июня 2021 года.

Датой внеочередных выборов Рижской думы в законопроекте называется 29 февраля, однако этот пункт может быть изменен Сеймом.

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