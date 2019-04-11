Министр обороны Судана официально объявил о смене власти

По его словам, аль-Башир в настоящий момент помещен "в безопасное место".

Также бен Ауф объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на три месяца. Все контрольно-пропускные пункты и пограничные посты в Судане будут закрыты до дальнейших распоряжений.

Кроме этого, министр обороны заявил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет, в котором председательствует он сам.

Между тем CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах страны сообщил об аресте премьер-министра Судана Мохаммада Тахира Айлы, главы правящей партии Судана "Национальный конгресс" Ахмеда Харуна, экс-министра обороны Абделя Рахима Мохамеда Хуссейни и десятков чиновников. При этом CNN отметил, что Харун разыскивается Международным уголовным судом (МУС).

О военном перевороте в Судане стало известно утром в четверг. Смена власти произошла после многих месяцев массовых протестов против аль-Башира, который неизменно руководил страной с 1989 года.

Акции начались после того, как правительство собралось повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Оппозиция попросила армию оказать содействие в смещении президента и восстановлении демократии.