27.09.2019, 20:57

Министр обороны Латвии назвал местных легионеров Waffen SS гордостью страны и народа

 (10)
rus.delfi.ee
EST 29
Министр обороны Латвии назвал местных легионеров Waffen SS гордостью страны и народа
Рига, Латвияpixabay.com

Легионеры Waffen SS, являются гордостью латышского народа и государства, заявил в ходе памятных мероприятий в честь 75-летия так называемых боев у Море министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

"Наша обязанность — чтить из всех глубин своей души этих патриотов Латвии", — сказал министр обороны. Он также призвал "не позволять ни одному глумиться над памятью о них", сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Пабрикс назвал участников Латышского легиона, воевавших на стороне Waffen SS против Красной Армии, героями, а память о них — "яркой и вечной".

По мнению министра обороны Латвии, в таких местах как Море, "рядом с окопами, солдатскими могилами и памятными знаками мы все черпаем силы и уверенность в том, что у Латвии есть будущее, что мы идем правильным путем и что наши государство и нация заслужили еще более хорошее будущее".

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: