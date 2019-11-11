Министр обороны Латвии: нам нужен постоянный контингент НАТО, боевые вертолеты и американские ракеты Patriot

Поэтому Пабрикс хотел бы заключить более основательные договора с различными странами-участницами НАТО, чтобы те предоставили Латвии постоянный военный контингент. Министр обороны признал, что сейчас ведутся переговоры со всеми государствами, солдаты которых дислоцированы на латвийской земле — в том числе и с США. Что касается Соединенных Штатов, то Пабрикс заявил, что "Латвия определенно хотела бы видеть здесь постоянное присутствие США".

"Еще хотелось бы видеть присутствие более разнообразного вооружения — например, боевые вертолеты. Также нас удовлетворило бы размещение пары американских ракетных систем Patriot", — сказал Пабрикс, упомянув и "дополнительное обеспечение береговой охраны" вместе с "небольшим, но эффективным присутствием морских сил в Лиепае".

По мнению министра обороны Латвии, эти шаги сделали бы Латвию чувствующей себя в намного, намного большей безопасности и "достаточно далекой от вызывающего поведения России".