11.11.2019, 16:50

Министр обороны Латвии: нам нужен постоянный контингент НАТО, боевые вертолеты и американские ракеты Patriot

 (29)
EST 16
Министр обороны Латвии: нам нужен постоянный контингент НАТО, боевые вертолеты и американские ракеты Patriot
EPA, TOMS KALNINS, Scanpix

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что на данный момент безопасность Латвии находится "в неплохой позиции", так как НАТО гарантировало долгосрочное присутствие своих сил, однако следует помнить, что нынешний иностранный контингент "не гарантирован на вечные времена". Правительства в странах НАТО время от времени меняются, и "не все политики одинаково понимают геополитическую ситуацию и историю Балтии", сказал он в интервью агентству LETA, пишет rus.delfi.lv.

Поэтому Пабрикс хотел бы заключить более основательные договора с различными странами-участницами НАТО, чтобы те предоставили Латвии постоянный военный контингент. Министр обороны признал, что сейчас ведутся переговоры со всеми государствами, солдаты которых дислоцированы на латвийской земле — в том числе и с США. Что касается Соединенных Штатов, то Пабрикс заявил, что "Латвия определенно хотела бы видеть здесь постоянное присутствие США".

"Еще хотелось бы видеть присутствие более разнообразного вооружения — например, боевые вертолеты. Также нас удовлетворило бы размещение пары американских ракетных систем Patriot", — сказал Пабрикс, упомянув и "дополнительное обеспечение береговой охраны" вместе с "небольшим, но эффективным присутствием морских сил в Лиепае".

По мнению министра обороны Латвии, эти шаги сделали бы Латвию чувствующей себя в намного, намного большей безопасности и "достаточно далекой от вызывающего поведения России".

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: