Министр обороны Латвии: нам нужен постоянный контингент НАТО, боевые вертолеты и американские ракеты Patriot(29)
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что на данный момент безопасность Латвии находится "в неплохой позиции", так как НАТО гарантировало долгосрочное присутствие своих сил, однако следует помнить, что нынешний иностранный контингент "не гарантирован на вечные времена". Правительства в странах НАТО время от времени меняются, и "не все политики одинаково понимают геополитическую ситуацию и историю Балтии", сказал он в интервью агентству LETA, пишет rus.delfi.lv.
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