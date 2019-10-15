Министр иностранных дел Украины призвал Евросоюз усилить санкции в отношении России

"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть сняты, пока Россия не выполнит свою часть Минских договоренностей", - сообщил министр в своем Twitter во вторник.

Пристайко сообщил, что также поднимал перед европейскими дипломатами вопросы усиления санкций в связи с местными "выборами" в Крыму.

"Мы также призвали усилить санкции в связи с так называемыми "выборами" в оккупированном Крыму", - отметил он.

Напомним, накануне Вадим Пристайко принял участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС".

По сообщению МИД, он проинформировал партнеров о внедрении комплексных реформ в Украине, ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в "нормандской формате".

В декабре Европейский союз должен принять решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода.