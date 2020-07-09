Минфин США оштрафовал Amazon за доставку товаров в Крым

Министерство финансов США оштрафовало компанию Amazon за поставки товаров в период с ноября 2011 по октябрь 2018 года в Иран, Сирию и аннексированный Россией Крым. Кроме того, в этот период онлайн-ритейлер принимал заказы от лиц, находящихся в заграничных представительствах Кубы, Ирана, Северной Кореи, Судана и Сирии, говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина США в среду, 8 июля.

Эти поставки являлись нарушением санкционных программ, введенных управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), поясняется на сайте Минфина. По данным OFAC, компания Amazon не проверяла должным образом адреса и имена клиентов, контролируя эти данные в связи с санкциями.

По закону максимальный размер штрафа за явное нарушение данных предписаний составляет 1 038 206 212 долларов, указали в Минфине. Однако OFAC учла тот факт, что компания Amazon добровольно сообщила о нарушении, а также то, что это нарушение не является особо тяжелым, и назначила штраф в размере 134 523 долларов.

Это половина суммы всех трансакций, совершенных с нарушением законодательства. Именно она определяет базовый размер штрафа за подобные нарушения.