Миллиарды Путина: разведка США хочет выяснить, как они появились и сколько именно

В марте 2019 года проект "Полиграф", собрав все, что известно о состоянии Путина, напомнил, что, согласно официальной декларации, президент России зарабатывает в год всего в среднем 112 тысяч долларов, а на его 13 банковских счетах в 2018 году находилась 241 тысяча долларов. При этом на руке его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, называвшего "русофобcкими потугами" попытки разобраться в источниках доходов его шефа, обнаружились часы за $600 тысяч.

Возможно, пролить свет на происхождение колоссальных состояний российских чиновников поможет разворачивающееся дело об отмывании российских денег в Danske Bank — самого крупного отмывания денег в истории". Обвинения связаны с переводами на сумму около 230 миллиардов евро, которые прошли через эстонское отделение банка с 2007 по 2015 год.

Менеджер банка Говард Уилкинсон, разоблачивший схему по отмыванию, рассказал, что крупнейшим бизнесом его филиала было превращение российских рублей с сомнительным происхождением в доллары. Клиенты ежедневно продавали рубли и приобретали американскую валюту, и банк не проверял происхождение этих денег. Через эстонское отделение банка каждый день проходило до 20 миллионов долларов. "Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России", — рассказал Уилкинсон. Он начал изучать клиентов банка и обнаружил, что операции проводят подставные компании, зарегистрированные по одному адресу в Лондоне. В этой схеме по отмыванию денег участвовал двоюродный брат президента России Игорь Путин. Уилкинсон также предполагает, что к операциям причастна ФСБ.

Еще в 2007 году Станислав Белковский оценивал богатство президента России в 40 миллиардов долларов. По его оценке, Путин тайно контролировал 37% акций "Сургутнефтегаза", 4,5% — "Газпрома" и по меньшей мере 75% компании Геннадия Тимченко Gunvor. Расследование ЦРУ, на которое ссылалась The Times, подтверждало этот вывод.

В 2012 году Белковский предположил, что богатство Путина выросло до 70 миллиардов долларов. В том же году Борис Немцов, казненный позже у стен Кремля, опубликовал доклад "Жизнь раба на галерах", в котором утверждалось, что Путин владеет 20 дворцами и виллами, 43 самолетами, различными яхтами и дорогой коллекцией наручных часов.

В 2017 году Уильям Браудер на слушаниях в комитете Сената США заявил, что Владимир Путин является самым богатым человеком в мире с состоянием в 200 миллиардов долларов.

Ныне Станислав Белковский, подчеркивая, что его предыдущие заявления были экспертными оценками без твердых документальных доказательств, считает, что на сегодня порядок величины сосстояния Путина — около 120 миллиардов.

В 2014 году председатель Фонда по правам человека Гарри Каспаров заявил, что состояние Путина хитроумно спрятано за границей и добраться до него крайне сложно. А судившийся с "Газпромом" бизнесмен Максим Фрейдзон в 2015 году выступил с разоблачением Владимира Путина, вступившего в союз с преступными группировками в начале 90-х годов, когда состояние Путина только начало создаваться.

В начале 90-х Фрейдзон познакомился с процветавшим в Петербурге союзом бизнесменов, бандитов и чиновников городской администрации. Не последнюю роль в этом союзе играл Владимир Путин, председатель Комитета по внешним связям мэрии. Именно в те годы друзья Путина составляли первые капиталы. Практически все персонажи из его тогдашнего окружения сейчас играют важнейшие роли в политике и бизнесе. В цикле интервью для "Радио Свобода" Максим Фрейдзон рассказывал о том, как "услужливый приблатненный комитетчик" Владимир Путин за деньги отписывал петербургскую недвижимость деловым людям и требовал доли от участия в прибыльных проектах.