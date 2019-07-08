Миллиардера из США обвинили в сексуальной торговле несовершеннолетними

Американскому миллиардеру, финансисту и менеджеру хедж-фондов Джеффри Эпштейну будет предъявлено обвинение в сексуальной торговле несовершеннолетними, а также заговоре с целью совершения сексуальной торговли несовершеннолетними. Такие пункты озвучила прокуратура Южного округа Нью-Йорка в суде в понедельник, 8 июля. 66-летнему финансисту грозит до 45 лет тюремного заключения.

На специально созванной пресс-конференции прокурор Джеффри Берман заявил, что будет просить суд об аресте обвиняемого и помещении его под стражу до судебного разбирательства. Он сказал, что попросит, чтобы Эпштейн был задержан до суда. "Мы считаем, что весьма велик риск побега подозреваемого. У него огромное состояние, а выдвинутые против него обвинения очень серьезны", — указал прокурор.

По словам Бермана, между 2002 и 2005 годами Эпштейн сексуально эксплуатировал десятки несовершеннолетних девочек в своих домах в Манхэттене, Нью-Йорк и Палм-Бич. При этом некоторые из девочек были в возрасте 14 лет и "особенно уязвимы для эксплуатации", сказал он, добавив, что Эпштейн "хорошо знал: многие из жертв были несовершеннолетними".

Прокурор также заявил, что девушкам платили сотни долларов наличными за совершение половых актов и вербовку других девушек. Берман также заявил, что во время обыска, проведенного в особняке Эпштейна на Манхэттене, были обнаруженыфотографии обнаженных девочек, которые выглядят как несовершеннолетние. Правоохранители призвали других женщин, ставших жертвами Эпштейна, дать показания в суде.

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