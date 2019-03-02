Михаил Горбачев отмечает 88-летие, Владимир Путин направил ему телеграмму

"Примите поздравления с днем рождения. И в нашей стране, и за ее пределами вас знают как авторитетного государственного и общественного деятеля с огромным профессиональным и жизненным опытом", — говорится в телеграмме российского лидера, передает ТАСС.

Путин также подчеркнул, что Горбачев и сегодня не остается в стороне от дел. По словам президента, Горбачев активно вовлечен в экспертные дискуссии по ключевым вопросам международной повестки, а также "вносит значимый вклад в выстраивание открытого, конструктивного диалога по важнейшим проблемам современности".

Путин пожелал Горбачеву доброго здоровья и бодрости духа.

Михаил Горбачев — советский политический и государственный деятель. Он стал последним генеральным секретарем ЦК КПСС (1985-1991), а также первым и единственным президентом СССР (1990-1991). Горбачев — лауреат Нобелевской премии мира (1990).