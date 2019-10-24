Мигранты, найденные погибшими в грузовике в Англии, прибыли из Китая

Официально полиция графства Эссекс, на территории которого был найден грузовик, пока не сообщила, что погибшие опознаны, передает Медуза.

Тела 39 человек, в том числе одного подростка, были обнаружены в грузовике-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, в ночь на 23 октября.

Водитель грузовика - 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон — задержан в рамках расследования дела о массовом убийстве. При включенной системе охлаждения температура в кузове грузовика, где находились мигранты, могла держаться на уровне -25 градусов Цельсия.