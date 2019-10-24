24.10.2019, 13:00

Мигранты, найденные погибшими в грузовике в Англии, прибыли из Китая

 (5)
rus.delfi.ee
EST
Мигранты, найденные погибшими в грузовике в Англии, прибыли из Китая
Foto: Xinhua, Ray Tang, www.imago-images.de

Все 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике в Англии, были гражданами Китая, сообщают BBC News и ITV News.

Официально полиция графства Эссекс, на территории которого был найден грузовик, пока не сообщила, что погибшие опознаны, передает Медуза.

Тела 39 человек, в том числе одного подростка, были обнаружены в грузовике-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, в ночь на 23 октября.

Водитель грузовика - 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон — задержан в рамках расследования дела о массовом убийстве. При включенной системе охлаждения температура в кузове грузовика, где находились мигранты, могла держаться на уровне -25 градусов Цельсия.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: