МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.

”Упоминание России в Национальной стратегии обороны Румынии не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы. Такое поведение оценивается как дестабилизирующее”, — говорится на сайте румынского ведомства.

Заинтересованность России в региональной стабильности на Черном море должна сопровождаться ”правильной оценкой мер строго оборонительного характера”, отметил Бухарест.

Ранее Мария Захарова назвала упоминание России в разделе ”Угрозы” проекта Национальной стратегии обороны Румынии на период 2020–2024 годов ”теневым трюком” для активизации военного присутствия США и НАТО в Черном море. Она заявила об отсутствии независимого мнения Бухареста.

Власти Румынии подготовили проект 9 июня. В нем говорится об ”агрессивном поведении” России и ”действиях по милитаризации Черноморского региона”, что ”заставляет” Бухарест продолжать процесс по созданию новых мер по сдерживанию и защите.