МИД РФ заявил об остановке военного и гражданского сотрудничества России с НАТО

Сотрудничество России и НАТО по военной и гражданской линиям полностью прекращено. Об этом заявил ”РИА Новости” замглавы МИД России Александр Грушко.

”НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика”, — сказал замминистра, который ранее работал постпредом России при альянсе.

”НАТО зашло слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх. Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают ”обычное” состояние дел, под которое создавалось НАТО — под холодную войну”, — заявил Грушко.

По его словам, текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории. Он отметил, что Москва сохранила контакты с отдельными странами альянса.

Но военный конфликт с Североатлантическим альянсом не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества, заверил Грушко.