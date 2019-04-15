МИД РФ заявил об остановке военного и гражданского сотрудничества России с НАТО

”В том, что касается вооруженного конфликта с НАТО, то все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Однако в сегодняшней ситуации возрастает риск непреднамеренных инцидентов, неправильно понятых намерений. Их необходимо избежать”, — отметил замглавы МИДа. Грушко считает, что обновление альянса возможно путем стратегического партнерства с Россией. Такая попытка уже была предпринята на Лиссабонском саммите Россия — НАТО в 2010 году.
По его словам, сейчас НАТО повышает боеготовность своих войск, занимается их оперативной переброской по Европе, фокусируясь на Балтийском и Черноморском регионах, а также в приарктической зоне. Военные расходы НАТО в 2018 году превысили $1 трлн, что в 22 раза больше, чем траты России на оборону, подчеркнул замминистра.
Россия в гонке с НАТО по наращиванию военных бюджетов участвовать не намерена, отметил он. ”С помощью раздувания мифической угрозы с Востока формируется спрос на инструменты обеспечения защиты, прежде всего на вооружения и военную технику. Со своей стороны, в этой гонке участвовать не намерены. Ставку делаем на экономичные, точечные и эффективные средства”, — добавил Грушко.