МИД Латвии: Памятник Освободителям защищает международный договор, Латвия не планирует его нарушать

Представитель МИДа Латвии Янис Бекерис в разговоре с Delfi заявил, что если Сейм Латвии примет решение снести памятник, то юридически корректно это можно будет сделать только получив согласие России в ходе дипломатических переговоров. В противном случае это может привести к "крайне негативным последствиям".

В комментарии для Delfi МИД отмечает, что в течение 25 лет позиция Латвии остается неизменной: памятник защищает международный договор с Россией. В договоре между Латвией и Россией, правда, конкретно этот памятник не назван, однако вся предыдущая дипломатическая практика и переписка указывает, что субъектом этого соглашения является именно памятник Освободителям, подчеркивает МИД.

"В данной ситуации важен принцип соблюдения международных обязательств, который был закреплен 13 января 1994 года в законе "О международных договорах Латвийской Республики". 13-я статья этого закона указывает, что "если в международном договоре, который одобрил Сейм, предусмотрены иные условия, чем в законодательных актах Латвийской Республики, то применяются условия международного договора". Кроме того, 27-я статья Венской конвенции 1969 года гласит: "Участник не может ссылаться на требования национальных правовых норм, чтобы оправдать несоблюдение договора".