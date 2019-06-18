18.06.2019, 13:54

МИД Латвии: Памятник Освободителям защищает международный договор, Латвия не планирует его нарушать

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rus.DELFI.lv
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МИД Латвии: Памятник Освободителям защищает международный договор, Латвия не планирует его нарушать
Yevgeny Antonov/TASS

Памятник Освободителям Риги находится под защитой международного договора с Россией о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений. Министерство иностранных дел Латвии никогда не рассматривало возможности отступить от выполнения договора в одностороннем порядке, сообщили латвийскому Delfi в МИДе страны.

Представитель МИДа Латвии Янис Бекерис в разговоре с Delfi заявил, что если Сейм Латвии примет решение снести памятник, то юридически корректно это можно будет сделать только получив согласие России в ходе дипломатических переговоров. В противном случае это может привести к "крайне негативным последствиям".

В комментарии для Delfi МИД отмечает, что в течение 25 лет позиция Латвии остается неизменной: памятник защищает международный договор с Россией. В договоре между Латвией и Россией, правда, конкретно этот памятник не назван, однако вся предыдущая дипломатическая практика и переписка указывает, что субъектом этого соглашения является именно памятник Освободителям, подчеркивает МИД.

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"В данной ситуации важен принцип соблюдения международных обязательств, который был закреплен 13 января 1994 года в законе "О международных договорах Латвийской Республики". 13-я статья этого закона указывает, что "если в международном договоре, который одобрил Сейм, предусмотрены иные условия, чем в законодательных актах Латвийской Республики, то применяются условия международного договора". Кроме того, 27-я статья Венской конвенции 1969 года гласит: "Участник не может ссылаться на требования национальных правовых норм, чтобы оправдать несоблюдение договора".

На прошлой неделе 45 депутатов Сейма Латвии проголосовали за дальнейшее продвижение инициативы о сносе памятника Освободителям в Пардаугаве. Инициатива будет передана на рассмотрение Комиссии Сейма по иностранным делам и Комиссии по образованию, культуре и науке.

Сбор подписей за снос памятника Победы в Пардаугаве был начат на портале Mana Balss в 2017 году. Автор инициативы Угис Полис отметил, что памятник — это один из символов, напоминающих народу о страданиях в годы советской оккупации. Русский союз Латвии объявил сбор подписей в защиту памятника, и за три дня было собрано 10 000 подписей (всего — более 23 000). Сейм отклонил инициативу РСЛ.

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