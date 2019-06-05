МИД Греции передал Германии ноту о репарациях за ущерб от Второй мировой на сотни миллиардов евро

Как отмечается, нота передана в соответствии с указаниями первого заместителя министра иностранных дел Греции Сии Анагностопулу. "Эта дипломатическая акция предпринята в продолжение обсуждения на уровне политических лидеров на пленарном заседании парламента Греции 17 апреля и во исполнение решения, принятого подавляющим большинством депутатов, с учетом доклада межпартийного комитета по требованию германских долгов перед нашей страной", — подчеркивается в документе, который цитирует ТАСС.

Греческие претензии касаются репараций и возмещения ущерба, понесенного страной и ее гражданами во время Первой и Второй мировых войн, военных репараций в отношении жертв и потомков жертв немецкой оккупации, возврата так называемого оккупационного займа и возвращения разграбленных и незаконно вывезенных археологических и других культурных ценностей, сообщило внешнеполитическое ведомство.

"Правительство Греции призывает правительство Германии к проведению переговоров о практическом удовлетворении данных требований, что имеет особое значение для греческого народа как проблема моральная и материальная", — заключил МИД.

17 апреля парламент Греции одобрил обращение к греческому правительству с просьбой начать процедуру выдвижения требований к ФРГ по выплате военных репараций за ущерб, нанесенный стране во время Первой и Второй мировых войн. В тот же день премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал, что правительство направит Германии соответствующую вербальную ноту.