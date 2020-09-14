Международная экспертиза подтвердила отравление Навального "Новичком"

После того как лаборатория бундесвера установила, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок", правительство Германии обратилось к Франции, Швеции и другим европейским партнерам с просьбой провести независимую проверку германских результатов на основании новых анализов Навального.

"Результаты этой проверки, проведенной в специальных лабораториях во Франции и в Швеции, теперь доступны. Они подтверждают результаты, полученные в Германии", — сообщил в понедельник, 14 сентября, представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

2 сентября правительство Германии сообщило, что по инициативе берлинской клиники "Шарите" в лаборатории бундесвера была проведена токсикологическая экспертиза анализов Алексея Навального. В результате обследования были выявлены доказательства, однозначно указывающие на отравление химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы специалистов бундесвера не подлежат сомнению. Москва отрицает обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

Отравление Алексея Навального

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 дней.