Метод Трампа: президент США рассказал, как убить коронавирус за минуту

Так американский лидер отреагировал на исследование Министерства внутренних дел США, согласно которому коронавирусная инфекция погибает от воздействия прямого солнечного света и влажности.

”Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту”, — предположил Трамп.

Ранее о влиянии солнечного света на коронавирусную инфекцию также говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом, для того, чтобы распространение инфекции замедлилось, необходима также и теплая температура, отмечал министр.

США лидируют по числу заболевших коронавирусом в мире. Согласно последним данным, в стране зафиксировали более 856 тыс. случаев заражения, причем более 49 тыс. пациентов умерли.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!