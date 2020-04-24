Метод Трампа: президент США рассказал, как убить коронавирус за минуту

Воздействие мощного света на коронавирус можно было бы использовать при лечении заразившихся пациентов. Об этом на пресс-конференции сообщил президент США Дональд Трамп, передает USA Today.
Так американский лидер отреагировал на исследование Министерства внутренних дел США, согласно которому коронавирусная инфекция погибает от воздействия прямого солнечного света и влажности.
”Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту”, — предположил Трамп.
Ранее о влиянии солнечного света на коронавирусную инфекцию также говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом, для того, чтобы распространение инфекции замедлилось, необходима также и теплая температура, отмечал министр.
США лидируют по числу заболевших коронавирусом в мире. Согласно последним данным, в стране зафиксировали более 856 тыс. случаев заражения, причем более 49 тыс. пациентов умерли.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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