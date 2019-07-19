Меркель обеспокоена попытками России повлиять на европейскую политику

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) "с беспокойством" воспринимает попытки России повлиять на европейскую политику. Об этом глава германского правительства заявила в пятницу, 19 июля, во время традиционной ежегодной летней пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос итальянской журналистки о Moscopoli. Слово Moscopoli итальянские СМИ используют, когда пишут о скандале вокруг предполагаемых попыток

финансирования Россией итальянской правопопулистской партии "Лига" незадолго до выборов в Европарламент в конце мая 2019 года.

Американская новостная медиакомпания BuzzFeed 10 июля опубликовала возможную расшифровку переговоров итальянских политиков с российской стороной в октябре 2018 года в московском отеле "Метрополь". На ужине Джанлука Савоини — бывший помощник заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини — и еще два члена партии, а также неназванные чиновники из Кремля пытались договориться о контракте на годовую поставку нефти на сумму 1,5 млрд долларов. Поставки ожидались по сниженным ценам, пишет Buzzfeed. Разница в 65 млн долларов предназначалась для правопопулистской партии, утверждает издание.

Говоря об инциденте, Меркель подчеркнула, что это — дело итальянских властей. "Мы не раз видели, как правые популистские партии получают поддержку от России", — признала она при этом.