Меркель и Зеленский призвали к новым переговорам по урегулированию в Донбассе

"Стороны подтвердили важность выполнения минских соглашений в полном объеме и продолжения тесного сотрудничества в рамках нормандского формата", — сообщила Ведомство по печати и информации федерального правительства в Берлине в пятницу, 24 мая.

По словам Зеленского, согласованы первые общие шаги в данном направлении. Он сообщил о намерении обсудить данную тему и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В рамках нормандского формата Германия, Франция, Россия и Украина пытаются найти пути мирного урегулирования в Донбассе, где украинские силовики сражаются с пророссийскими сепаратистами, получающими поддержку от Москвы.

Перспективы проведения нормандского саммита

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам, однако "сначала надо понять, насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностям".