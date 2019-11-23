Mercedes, BMW и не только: в Литве нашли автопарк угнанных машин

Сотрудники литовской пограничной службы обнаружили под Мариямполе подозрительный автопарк, принадлежащий гражданину Таджикистана. При проверке оказалось, что Mercedes Benz Sprinter был ранее угнан. Сейчас устанавливается, откуда у подозреваемого внедорожник BMW X6 и четыре автомобиля Opel Astra.
По данным пресс-центра Пограничной службы Литвы, внимание пограничников сначала привлек зарегистрированный в Латвии Mercedes Benz Sprinter и зарегистрированный в Германии BMW X6, которые стояли во дворе частного дома. При проверке оказалось, что микроавтобус был угнан в Латвии и числился в розыске со 2 ноября.
Также полиция проверяет происхождение зарегистрированного в Германии BMW X6 92017 года выпуска) и четырех автомобилей Opel Astra без номерных знаков. У следствия есть основания полагать, что все машины украдены.
Начато досудебное расследование в отношении 33-летнего таджика, все автомобили помещены на территорию пограничной бригады в Пагегяй.
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