Мэр Стокгольма предупредил полные народа рестораны: вас закроют, если ничего не изменится

По словам министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамберга, власти Стокгольма планируют увеличить количество проверок того, как рестораны и пабы ограничивают количество посетителей, которые могут одновременно находиться в заведениях.

"Для нас сейчас критический период, потому что стало больше солнца и больше выходных… Очень важно, чтобы мы усилили контроль, чтобы пабы и рестораны не игнорировали указания. Моя цель — не закрыть рестораны, а сделать так, чтобы они выполняли инструкцию. Но если они этого не сделают — придется их закрыть", — отметил министр.

"Это предупреждение стокгольмским ресторанам. Вас закроют, если вы не наведете порядок", — повторила вслед за министром мэр шведской столицы Анна Кёниг Йерльмюр на сегодняшней пресс-конференции, пишет Ilta-Sanomat.

Заведения общественного питания в Швеции продолжают работать, но должны обеспечить, чтобы в помещении не находились одновременно более 50 человек и чтобы посетители не были в опасной близости друг от друга, отмечает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Напомним, Швеция — единственная из европейских стран, которая так и не ввела жесткого карантина. Запретили только собрания с участием более 50 человек, а также посещение домов престарелых. Среднюю школу и университеты перевели на дистанционное обучение.

Лишь 1 апреля страна объявила о закрытии лыжных курортов и начала вводить ограничения для магазинов, общественного транспорта, спортивных учреждений и работодателей — но без жесткого карантина.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.