Мэр Риги: котов Нила Ушакова никто не выбросит на улицу из Рижской Думы

”Это кошки Нила Ушакова. Надо у него спрашивать про их будущее. Думаю, он может взять их в Брюссель, проводить время с ними и семьей. Можно на них пиариться, чесать им целый день брюшко и ничего не делать, иронизировать и предлагать их кандидатуры на пост мэра и вице-мэра.

А если серьезно, то у нас на флаге изображены львы, так что не надо снижать планку. У нас великий город с легендарными традициями, так что не надо опускать до разговоров о месте жительства кошек. Я же не виноват, что у меня аллергия! На улицу их никто не выбросит! А меня волнуют хозяйственные вопросы”, — сказал Буров.

Коты Кузя и Мурис — из приюта. Они поселились в Рижской думе в 2011 году. Коты спали на столе мэра Нила Ушакова, гуляли по помещениям думы и присутствовали на пресс-конференциях.