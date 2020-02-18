Мэр Лондона предложил создать отдельное гражданство для недовольных Brexit
Мэр Лондона Садик Хан предложил создать отдельное гражданство для недовольных Brexit ради ЕС. Об этом сообщает The Guardian.
Мэр Лондона Садик Хан предложил создать отдельное гражданство для недовольных Brexit ради ЕС. Об этом сообщает The Guardian.
В частности, политик отметил, что можно создать «ассоциированное гражданство» Евросоюза. Оно позволит его обладателям свободно передвигаться по странам объединения, а также жить и работать там. Помимо этого, британцы, которые захотят получить его, смогут голосовать на выборах в Европарламент и иметь свободный доступ к здравоохранению.
По словам Хана, он планирует провести встречи с президентом Европарламента Дэвидом Сассоли и главным переговорщиком по Brexit Мишелем Барнье, чтобы обсудить идею ассоциированного гражданства. Как отмечает The Guardian, идея лондонского мэра, скорее всего, обречена на провал. Это связано с тем, что она противоречит законодательству ЕС.
Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза 31 января. Brexit произошел в соответствии с подписанным ранее обеими сторонами соглашением. С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Чем нельзя кормить собак?
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться