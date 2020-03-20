Мэр американского города: прекратите стрелять друг в друга, нам нужны свободные больничные кровати

Мэр Балтимора Джек Янг в среду обратился к жителям с призывом прекратить стрелять друг в друга на улицах города, чтобы у пациентов с коронавирусом было больше шансов на качественное лечение в больницах.

”Я хочу подчеркнуть, что тот уровень насилия, который мы наблюдали недавно, совершенно неприемлем”, — заявил Янг на пресс-конференции, сообщает CBS Baltimore.

”Для тех из вас, кто хочет продолжать стрелять в жителей нашего города, я скажу: мы не собираемся этого терпеть, — добавил он. — Мы придем к тебе и заберем тебя с собой".

В 2015 году в Балтиморе вскоре после ареста скончался 25-летний Фредди Грей, что привело к массовым протестам и столкновениям с полицией.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!