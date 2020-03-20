Мэр американского города: прекратите стрелять друг в друга, нам нужны свободные больничные кровати

Мэр Балтимора Джек Янг в среду обратился к жителям с призывом прекратить стрелять друг в друга на улицах города, чтобы у пациентов с коронавирусом было больше шансов на качественное лечение в больницах.
”Я хочу подчеркнуть, что тот уровень насилия, который мы наблюдали недавно, совершенно неприемлем”, — заявил Янг на пресс-конференции, сообщает CBS Baltimore.
”Для тех из вас, кто хочет продолжать стрелять в жителей нашего города, я скажу: мы не собираемся этого терпеть, — добавил он. — Мы придем к тебе и заберем тебя с собой".
В 2015 году в Балтиморе вскоре после ареста скончался 25-летний Фредди Грей, что привело к массовым протестам и столкновениям с полицией.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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