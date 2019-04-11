Мэй приняла предложение ЕС отсрочить дату "Брекзита" до 31 октября

Согласие Мэй означает "дополнительные шесть месяцев для Соединенного Королевства на поиски лучшего решения", подчеркнул Туск. Чуть ранее об отсрочке "Брекзита" до 31 октября договорились участники внеочередного саммита Европейского Союза в Брюсселе. Согласно их планам, в июне нынешнего года Евросоюз должен проверить, принимает ли Лондон все необходимые меры для "Брекзита".

Накануне вечером британский парламент одобрил предложение Мэй отсрочить выход страны из ЕС до 30 июня. В то же время Туск выступал за более длительную отсрочку "Брекзита". Канцлер ФРГ Ангела Меркель также ранее заявляла, что считает возможным перенос "Брекзита" на конец 2019 — начало 2020 года.