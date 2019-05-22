Мэй пообещала, что парламент Британии сможет высказаться по второму референдуму по Brexit

"Правительство включит в законопроект о выходе из ЕС требование о проведении голосования по вопросу о проведении второго референдума. Тем депутатам, которые хотят проведения второго референдума для того, чтобы подтвердить сделку, — вам нужна [для этого] сделка и, соответственно, [нужно принять] законопроект о выходе из ЕС, чтобы это произошло", — сказала она.

Мэй предупредила, что июньское голосование станет последним шансом для британского парламента одобрить сделку об условиях выхода страны из состава Евросоюза. "Я думаю, нам нужно помочь им [депутатам] найти способ [принять сделку], и я считаю, что это будет последний шанс", — отметила она, подчеркнув, что в ближайшие дни внесет в Палату общин измененный и улучшенный вариант соглашения.

В ином случае, по словам главы правительства, стране грозят или всеобщие выборы, или вообще отмена результатов референдума 2016 года, на котором большинство британцев высказались за "развод" с Брюсселем. "Если не будет сделки, то тогда должны быть всеобщие выборы или второй референдум, который может привести к отзыву [статьи 50 Лиссабонского договора] и отмене Brexit вообще", — добавила она.

Другие обещания Мэй