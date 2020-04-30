Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок
В Германии медики сфотографировались без одежды в знак протеста против нехватки защитной одежды и масок. Об этом пишет "Лента.Ру" со ссылкой на издание The Guardian.
В Германии медики сфотографировались без одежды в знак протеста против нехватки защитной одежды и масок. Об этом пишет "Лента.Ру" со ссылкой на издание The Guardian.
Среди участников акции, которая проходит в социальных сетях, есть и мужчины, и женщины. На снимках они позируют в своих кабинетах, прикрывая тела папками, рулонами туалетной бумаги и медицинским оборудованием.
“Нагота — это символ нашей уязвимости без защитных средств”, — заявил инициатор акции, врач Рубен Бернау (Ruben Bernau).
’We are all vulnerable. Medical practices need more support from politics’ https://t.co/Ddbo5ohOv0— CNN Philippines (@cnnphilippines) April 28, 2020
Аналогичную акцию провели французские стоматологи, пишет сайт MBS News. Они публикуют обнаженные снимки, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Помимо нехватки медицинских масок и других средств защиты, они жалуются на необходимость продолжать работу во время пандемии. По их утверждению, из-за особенностей их профессии риск заражения особенно высок.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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