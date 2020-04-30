30.04.2020, 12:32

Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок


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Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок
screenshot youtube

В Германии медики сфотографировались без одежды в знак протеста против нехватки защитной одежды и масок. Об этом пишет "Лента.Ру" со ссылкой на издание The Guardian.

Среди участников акции, которая проходит в социальных сетях, есть и мужчины, и женщины. На снимках они позируют в своих кабинетах, прикрывая тела папками, рулонами туалетной бумаги и медицинским оборудованием.

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Hausärzte symbolisieren den Notstand fehlender Schutzkleidung während der Corona-Pandemie. Mit einer speziellen Aktion. - «Die Nacktheit soll symbolisieren, dass wir ohne Schutz verletzlich sind», sagt Hausarzt Ruben Bernau, der mit seinem Praxisteam nach wie vor nur unzureichend über Schutzausrüstung verfügt, da der Markt einfach leer gekauft sei. - «Wir wollen und müssen unsere Patienten weiter gut versorgen, gerade diejenigen, die nicht auf eine persönliche Untersuchung durch uns Ärzte verzichten können», erklärt Hausärztin Jana Husemann, die an vorderster Front auch Covid-19-Patienten behandelt. - Könnt ihr euch eine solche Aktion in der Pflege vorstellen? - Ich weiss, das ist für einzelne Pflegekräfte nicht ganz einfach. Vielleicht findet aber einer der Träger die Idee gut und gibt grünes Licht? - Was meint Ihr? - - #blankebedenken#hausärzt #hausärztin #facharzt #vertragsarzt #kassenarzt #arztpraxis #praxisteam # Quellen: blankebedenken.org medinside.ch

Публикация от Gundolf Meyer-Hentschel (@alterssimulationsanzug)

“Нагота — это символ нашей уязвимости без защитных средств”, — заявил инициатор акции, врач Рубен Бернау (Ruben Bernau).

Аналогичную акцию провели французские стоматологи, пишет сайт MBS News. Они публикуют обнаженные снимки, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Помимо нехватки медицинских масок и других средств защиты, они жалуются на необходимость продолжать работу во время пандемии. По их утверждению, из-за особенностей их профессии риск заражения особенно высок.

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