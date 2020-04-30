Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок

Среди участников акции, которая проходит в социальных сетях, есть и мужчины, и женщины. На снимках они позируют в своих кабинетах, прикрывая тела папками, рулонами туалетной бумаги и медицинским оборудованием.

“Нагота — это символ нашей уязвимости без защитных средств”, — заявил инициатор акции, врач Рубен Бернау (Ruben Bernau).

’We are all vulnerable. Medical practices need more support from politics’ https://t.co/Ddbo5ohOv0 — CNN Philippines (@cnnphilippines) April 28, 2020

Аналогичную акцию провели французские стоматологи, пишет сайт MBS News. Они публикуют обнаженные снимки, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Помимо нехватки медицинских масок и других средств защиты, они жалуются на необходимость продолжать работу во время пандемии. По их утверждению, из-за особенностей их профессии риск заражения особенно высок.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!