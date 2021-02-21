21.02.2021, 15:14

Медики: эффективность вакцины BioNTech/Pfizer после двух доз составляет 95,8 процента

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EST
Медики: эффективность вакцины BioNTech/Pfizer после двух доз составляет 95,8 процента
pixabay.com

После двух доз вакцины BioNTech/Pfizer риск тяжелого протекания COVID-19 снижается на 95,8 процента, сообщило министерство здравоохранения Израиля.

В 98% случаев вакцинация предотвращает появление высокой температуры и проблем с дыханием, а в 98,9% снижает вероятность попадания пациента в больницу и его гибель от инфекции. Таковы данные проведенных по всему Израилю наблюдений в ходе кампании по вакцинации населения.

Власти Израиля, население которого составляет 9,3 млн человек, рассчитывают, что через две недели от вируса SARS-CoV-2 будет привито 95 процентов граждан старше 50 лет.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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