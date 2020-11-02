"Медиазона" расследовала ошибки следствия в деле об убийстве Немцова

Подробно изучив все материалы дела, авторы проанализировали ошибки и недочеты проведенного следствия и попытались разобраться, против кого из возможных фигурантов убийства Немцова Следственный комитет не смог или не захотел возбуждать расследование, и какую информацию упустило или проигнорировало следствие.

Кто считается организатором убийства Немцова?

В материале впервые опубликованы фотографии выходца из влиятельной чеченской семьи Руслана Геремеева: именно его адвокаты семьи Бориса Немцова считают предполагаемым организатором преступления, однако следствие так и не предъявило ему обвинение. Геремеева даже не допросили: приехавший к его дому следователь СК объяснил это на суде тем, что ему "никто не открыл дверь в домовладение", и ему пришлось уехать ни с чем.

Авторы расследования также нашли социальные сети Руслана Мухудинова - водителя Геремеева и, по версии следствия, организатора преступления, объявленного в международный розыск. "Из списка друзей и знакомых Мухудинова, после изучения их соцсетей можно сделать вывод, что ни один из них не имеет прямых выходов на руководство Чечни или сколько-нибудь влиятельных политиков и бизнесменов. Другие фигуранты дела об убийстве Бориса Немцова старше, влиятельнее, их социальные связи с руководством Чечни прослеживаются гораздо четче. Но следствие предпочло остановиться на версии, что убийство Немцова заказал и организовал именно Мухудинов", - говорится в статье "Медиазоны".

Какие данные проигнорировало следствие?

Участники журналистского расследования проанализировали видеозаписи с камер наблюдения в отелях "Украина" и "Рэдиссон Славянская", где часто встречались убийцы Бориса Немцова и другие фигуранты дела. "Медиазона" и Scanner project пришли к выводу, что следствие установило, но полностью проигнорировало нескольких важных свидетелей и возможных соучастников преступления. Один из них мог следить за домом и офисом Бориса Немцова во второй половине декабря 2014 года - за два месяца до убийства, а другой, сотрудник чеченской полиции, помогал участникам убийства арендовать квартиры в Москве.