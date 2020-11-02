"Медиазона" расследовала ошибки следствия в деле об убийстве Немцова

Издание "Медиазона" и антикоррупционный проект Scanner project провели совместную проверку материалов дела об убийстве оппозиционного российского политика Бориса Немцова. Результаты и выводы расследования были опубликованы на сайте "Медиазоны" в понедельник, 2 ноября.
Подробно изучив все материалы дела, авторы проанализировали ошибки и недочеты проведенного следствия и попытались разобраться, против кого из возможных фигурантов убийства Немцова Следственный комитет не смог или не захотел возбуждать расследование, и какую информацию упустило или проигнорировало следствие.
Кто считается организатором убийства Немцова?
В материале впервые опубликованы фотографии выходца из влиятельной чеченской семьи Руслана Геремеева: именно его адвокаты семьи Бориса Немцова считают предполагаемым организатором преступления, однако следствие так и не предъявило ему обвинение. Геремеева даже не допросили: приехавший к его дому следователь СК объяснил это на суде тем, что ему "никто не открыл дверь в домовладение", и ему пришлось уехать ни с чем.
Авторы расследования также нашли социальные сети Руслана Мухудинова - водителя Геремеева и, по версии следствия, организатора преступления, объявленного в международный розыск. "Из списка друзей и знакомых Мухудинова, после изучения их соцсетей можно сделать вывод, что ни один из них не имеет прямых выходов на руководство Чечни или сколько-нибудь влиятельных политиков и бизнесменов. Другие фигуранты дела об убийстве Бориса Немцова старше, влиятельнее, их социальные связи с руководством Чечни прослеживаются гораздо четче. Но следствие предпочло остановиться на версии, что убийство Немцова заказал и организовал именно Мухудинов", - говорится в статье "Медиазоны".
Какие данные проигнорировало следствие?
Участники журналистского расследования проанализировали видеозаписи с камер наблюдения в отелях "Украина" и "Рэдиссон Славянская", где часто встречались убийцы Бориса Немцова и другие фигуранты дела. "Медиазона" и Scanner project пришли к выводу, что следствие установило, но полностью проигнорировало нескольких важных свидетелей и возможных соучастников преступления. Один из них мог следить за домом и офисом Бориса Немцова во второй половине декабря 2014 года - за два месяца до убийства, а другой, сотрудник чеченской полиции, помогал участникам убийства арендовать квартиры в Москве.
Команда "Медиазоны" и Scanner project также оцифровала и нанесла на карту биллинги мобильных телефонов, которые использовали фигуранты дела и связанные с ними люди. Эти данные ранее запросило следствие для того, чтобы доказать использование телефонов в районе, где жил Немцов, во время слежки на последних стадиях планирования покушения и непосредственно в день убийства. Авторы журналистского расследования нанесли биллинги фигурантов на карту, благодаря чему можно понять, как перемещались и где встречались вероятные соучастники убийства. "Следствие полностью проигнорировало" эти данные, говорится в статье "Медиазоны".
"Формально расследование дела об убийстве Бориса Немцова еще не закрыто - в отдельное производство выделено дело в отношении названного организатором Руслана Мухудинова и "иных неустановленных лиц". Но результатов этого расследования до сих пор нет, как и свидетельств того, что оно ведется не только на бумаге", - констатируют авторы расследования.
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