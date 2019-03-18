18.03.2019, 12:41

Матвиенко назвала юридически ничтожными санкции Запада в связи с присоединением Крыма

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Интерфакс
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Valentina Matvijenko
Valentina MatvijenkoFoto: Mikhail Tereshchenko/TASS

Различные запретительные акты Запада в связи с Крымом юридически ничтожны для России, полуостров навсегда стал ее неотъемлемой частью, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Одобренный палатой представителей Конгресса акт запрещает Соединённым Штатам признавать суверенитет России над Крымом, его воздушным пространством, территориальными водами. Для нашей страны такие документы, говоря юридическим языком, ничтожны. Крым — неотъемлемая часть России со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями", — говорится в колонке Матвиенко для "Известий", опубликованной на сайте газеты.

По мнению спикера, Крым "возрождается после многолетнего упадка".

"В одной из публикаций прочитала, что Крым переживает этап Ренессанса. На мой взгляд, метафора и красивая, и точная", — отметила Матвиенко.

По ее словам, люди это видят, понимают, не сомневаются в правильности сделанного выбора.

"Именно в этом я вижу главный политический итог пяти прошедших лет. Он тем более значим, что достигнут на фоне беспрецедентного политического, экономического, пропагандистского давления Запада, постоянных враждебных действий и провокаций Киева", — считает Матвиенко.

Она уверена: в мире растет "понимание того, что Крым в составе России — это навсегда, и обратного пути не будет".

"С каждым годом увеличивается число зарубежных политиков, общественных деятелей, журналистов, посещающих полуостров. Вот и сейчас, в праздничные дни, на полуострове находится группа французских политических деятелей", — отметила Матвиенко.

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