Матвиенко назвала юридически ничтожными санкции Запада в связи с присоединением Крыма

"Одобренный палатой представителей Конгресса акт запрещает Соединённым Штатам признавать суверенитет России над Крымом, его воздушным пространством, территориальными водами. Для нашей страны такие документы, говоря юридическим языком, ничтожны. Крым — неотъемлемая часть России со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями", — говорится в колонке Матвиенко для "Известий", опубликованной на сайте газеты.

По мнению спикера, Крым "возрождается после многолетнего упадка".

"В одной из публикаций прочитала, что Крым переживает этап Ренессанса. На мой взгляд, метафора и красивая, и точная", — отметила Матвиенко.

По ее словам, люди это видят, понимают, не сомневаются в правильности сделанного выбора.

"Именно в этом я вижу главный политический итог пяти прошедших лет. Он тем более значим, что достигнут на фоне беспрецедентного политического, экономического, пропагандистского давления Запада, постоянных враждебных действий и провокаций Киева", — считает Матвиенко.

Она уверена: в мире растет "понимание того, что Крым в составе России — это навсегда, и обратного пути не будет".

"С каждым годом увеличивается число зарубежных политиков, общественных деятелей, журналистов, посещающих полуостров. Вот и сейчас, в праздничные дни, на полуострове находится группа французских политических деятелей", — отметила Матвиенко.