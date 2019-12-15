Мать-одиночка работала на двух работах, а когда ей понадобилась помощь, оказалась "слишком богатой"

"Возникает вопрос, а стоило ли вообще работать? Может, было бы лучше сидеть на диване, балансировать на грани нищеты и получать помощь от государства?" — писала женщина.
По ее словам, в Литве много говорят о социальном неравенстве и о помощи тем, кому живется нелегко, но вот вопрос: "Стоит ли стараться не бедствовать?".
Литовский Delfi обратился за комментарием в Министерство социальных дел Литвы. Его представитель сказал, что есть две формы помощи на покупку жилья: государственная помощь на покупку жилья и финансовая помощь молодым семьям на покупку жилья в регионах (10-20%).
В Литве государственная помощь на покупку жилья выделяется круглый год.
"Если речь идет о семье из 2–3 человек, которая получает в месяц 1504,7 евро "на руки", то она может претендовать на льготы. Значит если мама получает 800 евро в месяц (если бы у вышеупомянутой мамы не было постоянной работы), то ее доходы позволяют получить помощь.
Если человек один, то он может претендовать на помощь, если его доходы не превышают 1077 евро", — сказали представители Соцмина.
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас, говоря о социальном неравенстве и о том, что некоторые люди скрывают доходы, вспомнил о том, как обстояли дела в советское время.
По его словам, тогда воровать у государства было нормальным явлением, и это продолжается до сих пор.
По его словам, семьи надо поощрять финансовыми мерами, но эти меры должны быть универсальными, например, "детские" деньги.
Маурицас сказал, что если такие деньги считались бы стабильными доходами, то жители могли бы планировать аренду или покупку жилья в кредит, а не обращаться за помощью.
Он также предложил создать такую систему, при которой семьи, не нуждающиеся в "детских" деньгах, могли бы передавать их нуждающимся.
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