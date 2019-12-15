Мать-одиночка работала на двух работах, а когда ей понадобилась помощь, оказалась "слишком богатой"

В письме читатель рассказала, что недавно она развелась с мужем, но не сдалась, работала даже в отпуске по уходу за детьми и занималась индивидуальной деятельностью.

Позже она пошла в банк, чтобы узнать, может ли она рассчитывать на ипотечный кредит.

"В январе я пошла в банк. Дать кредит мне не могут, надо заниматься индивидуальной деятельностью 2 года, чтобы его получить. Мои доходы после уплаты налогов составляют 800 евро, но для человека, который находится в отпуске по уходу за ребенком — они неплохие", — сказала она, однако в банке заметили, что эти доходы минимальные, при которых выдают кредит.

"Неужели пойдешь на риск?", — рассказала она. Тогда женщина решила найти еще одну работу, где бы ей платили среднюю зарплату.

Она нашла такую работу, работала там днем, а по ночам сидела за компьютером, продолжала заниматься индивидуальной деятельностью. Однако в результате оказалось, что только сделала себе хуже.

"Муж не согласился платить алименты, поэтому надо обращаться в суд. По закону я не могу пользоваться услугами государственного адвоката — слишком богатая, большие доходы", — сказала она и заметила, что то же самое и с ипотекой — у нее слишком большие доходы для получения кредита на льготных условиях.

"Снова слишком богатая", — рассказала она.