27.10.2019, 13:33

Массовый расстрел в ночном клубе США унес жизни двух человек. Десятки пострадавших

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Lenta.ru
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Массовый расстрел в ночном клубе США унес жизни двух человек. Десятки пострадавших
EPA, LARRY W. SMITH, Scanpix

Неизвестный открыл огонь на бале выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University). Об этом сообщает Fox News.

По информации телеканала, жертвами стали два человека, еще более 10 получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщил на своей странице в Twitter журналист местного отделения телестанции WFAA Джейсон Уайтли, на балу присутствовали сотни людей. По его словам, мероприятие проходило в одном из ночных клубов. С администрацией вуза оно согласовано не было.

Уайтли добавил, что преступник все еще находится на свободе.

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