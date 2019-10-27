27.10.2019, 13:33
Массовый расстрел в ночном клубе США унес жизни двух человек. Десятки пострадавших(5)
Неизвестный открыл огонь на бале выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University). Об этом сообщает Fox News.
Неизвестный открыл огонь на бале выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University). Об этом сообщает Fox News.
По информации телеканала, жертвами стали два человека, еще более 10 получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.
Как сообщил на своей странице в Twitter журналист местного отделения телестанции WFAA Джейсон Уайтли, на балу присутствовали сотни людей. По его словам, мероприятие проходило в одном из ночных клубов. С администрацией вуза оно согласовано не было.
Уайтли добавил, что преступник все еще находится на свободе.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Воздушный шарик убил восьмиклассника под Самарой
600 литров яда: россияне умирают от подсолнечного масла
Опубликован прогноз на грядущую зиму
Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева