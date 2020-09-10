Массовые беспорядки начались в Колумбии после гибели человека – полицейские ударили его электрошокером за нарушение дистанции

В соцсетях активно разошлось видео задержания полицейскими 45-летнего мужчины. Судя по кадрам, его избили, затем применили электрошокер, после чего отвезли в участок. Там стало очевидно, что ему срочно требуется помощь медиков, в больнице Ордоньес умер.

Этот случай стал причиной стихийных акций протестов в Боготе и окрестностях, которые переросли в беспорядки и стычки с полицией. По меньшей мере пять человек скончались. Министр обороны уже объявил награду за поимку причастных к смерти этих людей.

Власти уже начали расследование по факту гибели Хавьера Ордоньеса. По делу проходят два полицейских, которых отстранили от работы.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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