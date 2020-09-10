10.09.2020, 18:42

Массовые беспорядки начались в Колумбии после гибели человека – полицейские ударили его электрошокером за нарушение дистанции

 (1)
EST
Протесты в Колумбии
Протесты в КолумбииФото :Sebastian Barros Salamanca/Keystone Press Agency

Смерть Хавьера Ордоньеса всколыхнула колумбийский город Богота. Молодой человек скончался от разрывов тока от электрошокера, который к нему применили полицейские за то, что он нарушил правила социальной дистанции, введенные в связи с пандемией коронавируса, сообщает BBC News.

В соцсетях активно разошлось видео задержания полицейскими 45-летнего мужчины. Судя по кадрам, его избили, затем применили электрошокер, после чего отвезли в участок. Там стало очевидно, что ему срочно требуется помощь медиков, в больнице Ордоньес умер.

Этот случай стал причиной стихийных акций протестов в Боготе и окрестностях, которые переросли в беспорядки и стычки с полицией. По меньшей мере пять человек скончались. Министр обороны уже объявил награду за поимку причастных к смерти этих людей.

Власти уже начали расследование по факту гибели Хавьера Ордоньеса. По делу проходят два полицейских, которых отстранили от работы.

Читайте также:

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: