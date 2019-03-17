17.03.2019, 20:59

Массовые акции протеста в Белграде. Демонстранты требуют отставки президента Вучича

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rus.delfi.ee
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Массовые акции протеста в Белграде. Демонстранты требуют отставки президента Вучича
REUTERS

В столице Сербии Белграде второй день продолжаются массовые акции протеста, участники которых обвиняют президента страны Александра Вучича в коррупции и авторитаризме и требуют его отставки. 16 марта демонстранты прорвались в здание национального телевидения, а 17-го — блокировали президентский дворец, передает Медуза.

Акции протеста, участники которых требуют отставки Александра Вучича, проходят в Белграде каждую субботу начиная с декабря. Они начались после того, как на лидера оппозиционной партии ”Левица” Борислава Стефановича было совершено нападение в городе Крушевац. Соратники Стефановича обвинили власти Сербии в том, что они потворствуют насилию в отношении оппозиции.

Демонстрации проходят под девизом ”Один из пяти миллионов” — президент Вучич заявил, что не выполнит требования демонстрантов, даже если их будет пять миллионов (население Сербии чуть более 7 миллионов человек).

Все предыдущие акции проходили без серьезных происшествий. Но вечером 16 марта демонстранты прорвались в здание национального телевидения. Протестующие провели там несколько часов, требуя, чтобы их пустили в телеэфир, после чего полиция вынудила их покинуть здание. Спецсредства не применялись.

В воскресенье протесты продолжились. Перед тем, как Вучич в полдень по местному времени выступил с обращением, демонстранты окружили президентский дворец, блокировав входы в здание.

В обращении, которое транслировали местные телеканалы, Вучич пообещал, что всех участников беспорядков привлекут к ответственности. Протестующих президент назвал ”фашистами, хулиганами и ворами”, добавив, что в акции принимают участие ”не более 400-500 человек” (точных данных о числе демонстрантов нет, но и организаторы, и журналисты сообщают о ”десятках тысяч” человек, вышедших на акцию протеста).

Вучич выступал из президентского дворца, собравшиеся на площади демонстранты сопровождали его речь криками и свистом (их можно расслышать на записи).

От президентского дворца протестующие направились к центральному управлению полиции, куда, по их данным, доставлен один из задержанных участников нападения на здание телевидения. Всего, сообщает телеканал Blic, полиция задержала пятерых участников акции протеста. Демонстранты заявили, что не будут расходиться до тех пор, пока задержанных не освободят.

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