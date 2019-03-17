Массовые акции протеста в Белграде. Демонстранты требуют отставки президента Вучича

Акции протеста, участники которых требуют отставки Александра Вучича, проходят в Белграде каждую субботу начиная с декабря. Они начались после того, как на лидера оппозиционной партии ”Левица” Борислава Стефановича было совершено нападение в городе Крушевац. Соратники Стефановича обвинили власти Сербии в том, что они потворствуют насилию в отношении оппозиции.

Демонстрации проходят под девизом ”Один из пяти миллионов” — президент Вучич заявил, что не выполнит требования демонстрантов, даже если их будет пять миллионов (население Сербии чуть более 7 миллионов человек).

Все предыдущие акции проходили без серьезных происшествий. Но вечером 16 марта демонстранты прорвались в здание национального телевидения. Протестующие провели там несколько часов, требуя, чтобы их пустили в телеэфир, после чего полиция вынудила их покинуть здание. Спецсредства не применялись.

В воскресенье протесты продолжились. Перед тем, как Вучич в полдень по местному времени выступил с обращением, демонстранты окружили президентский дворец, блокировав входы в здание.

В обращении, которое транслировали местные телеканалы, Вучич пообещал, что всех участников беспорядков привлекут к ответственности. Протестующих президент назвал ”фашистами, хулиганами и ворами”, добавив, что в акции принимают участие ”не более 400-500 человек” (точных данных о числе демонстрантов нет, но и организаторы, и журналисты сообщают о ”десятках тысяч” человек, вышедших на акцию протеста).

Вучич выступал из президентского дворца, собравшиеся на площади демонстранты сопровождали его речь криками и свистом (их можно расслышать на записи).