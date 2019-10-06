Масштабнее, чем в 2015: немецкий министр предупредил о новой массовой волне беженцев в Европу

Глава МВДГермании Хорст Зеехофер предупредил о предстоящей массовой волне беженцев в Европу, еще более крупной, чем в 2015 году. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag в воскресенье, 6 октября.
Такой вывод Зеехофер сделал в связи с возросшим числом соискателей убежища в Греции. "Мы должны больше помогать нашим европейским партнерам с контролем внешних границ Евросоюза. Мы слишком долго оставляли их одних", — отметил глава МВД.
Ранее Афины потребовали от ЕС реформы соглашения по беженцам с Турцией. В Греции уверены, что мигранты, которые попадают на материковую часть страны, и у которых нет права на убежище, должны быть высланы назад в Турцию. Пока что это правило, закрепленное в соглашении ЕС и Турции, действует только для островов. В последние месяцы нагрузка на лагеря беженцев в Греции вновь резко выросла.
А в пятницу, 4 октября, Турция призвала Евросоюз помочь в переселении 2 миллионов сирийских беженцев в так называемую зону безопасности на севере Сирии.
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