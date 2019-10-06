Масштабнее, чем в 2015: немецкий министр предупредил о новой массовой волне беженцев в Европу

Такой вывод Зеехофер сделал в связи с возросшим числом соискателей убежища в Греции. "Мы должны больше помогать нашим европейским партнерам с контролем внешних границ Евросоюза. Мы слишком долго оставляли их одних", — отметил глава МВД.

Зеехофер отметил, что вместе с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сделает все возможное, чтобы миграционный кризис не повторился. Он уже получил по этому вопросу "полную поддержку федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel)".