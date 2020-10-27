Масло в огонь? Французский журнал Charlie Hebdo показал карикатуру на Эрдогана, которая появится на обложке

На карикатуре полуодетый турецкий лидер сидит в кресле и пьет прохладительный напиток. Рукой он поднимает платья женщины-служанки. Карикатура подписана: ”Эрдоган в частной жизни очень игрив”.

Обострение отношений Франции и Турции произошло после убийства экстремистом школьного учителя, показавшего карикатуру на пророка Мухаммеда.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна усилит контроль за финансированием мечетей и будет строить ”просвещенный ислам” в стране. В ответ на это Эрдоган посоветовал французскому коллеге ”лечить свою психику”.

16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина оrбезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее ”исламским терактом”.

По данным правоохранителей, убийцей был 18-летней уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Абуезидович А.