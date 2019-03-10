Масленичная трагедия: в России погиб победитель конкурса на поедание блинов

В российском городе Владимир во время масленичного конкурса по поеданию блинов, организованного на праздничной площадке у кинотеатра ”РусьКино” в Добром, скончался мужчина, передает местное региональное издание Зебра ТВ.
Трагическая история произошла в столице Владимирской области 8 марта на одной из масленичных праздничных площадок: у кинотеатра «РусьКино» в микрорайоне Доброе скоропостижно скончался мужчина средних лет, который принимал участие в конкурсе по поеданию блинов. Факт несчастного случая Зебра ТВ неофициально подтвердили в полиции.
Источники Зебра ТВ медицинских учреждениях сообщили, что во время конкурса мужчине 45 лет стало плохо, он упал на землю. Попытки окружающих оказать горожанину первую помощь не увенчались успехом: «скорая помощь», приехавшая на место происшествия, констатировала смерть.