Трагическая история произошла в столице Владимирской области 8 марта на одной из масленичных праздничных площадок: у кинотеатра «РусьКино» в микрорайоне Доброе скоропостижно скончался мужчина средних лет, который принимал участие в конкурсе по поеданию блинов. Факт несчастного случая Зебра ТВ неофициально подтвердили в полиции.

Источники Зебра ТВ медицинских учреждениях сообщили, что во время конкурса мужчине 45 лет стало плохо, он упал на землю. Попытки окружающих оказать горожанину первую помощь не увенчались успехом: «скорая помощь», приехавшая на место происшествия, констатировала смерть.