24.10.2020, 09:42

Маски — во всех общественных местах: правительство Латвии ввело новые ограничения


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Maski võiks kanda alates 10. eluaastast. Lapsed ja noored näitavad tihti head eeskuju.
Maski võiks kanda alates 10. eluaastast. Lapsed ja noored näitavad tihti head eeskuju.Foto: Andres Putting

В целях борьбы с распространением Covid-19 правительство Латвии ввело новые меры, ограничив количество участников мероприятий и обязав всех жителей страны носить маски в общественных местах.

Маски — во всех общественных местах. С субботы во всех общественных местах (в том числе и там, где сотрудники находятся на фиксированном рабочем месте) нужно будет носить маски. В частности, маску нужно будет носить как в муниципальных, так и в государственных учреждениях. Исключения относятся только к случаям, когда маску носить невозможно (например, в бассейнах, аквапарках, банях, а также салонах красоты в тот момент, когда клиент получает услугу ухода за лицом).

Требование ношения масок не относится к заведениям общепита и барам, где люди едят и пьют, но там маски должен носить персонал. Требование обязательного ношения масок не относится к учебным заведениям.

На рабочих местах, где не оказываются очные услуги, работодатель должен оценить, можно ли обеспечить эпидемиологические требования, например, дистанцию между работниками, и решить, нужно ли носить маски.

Без масок могут оставаться также дети в возрасте до 13 лет. Эти правила вступают в силу 26 октября.

Мероприятия. Частные мероприятия в помещениях: теперь можно собираться не больше 10 человек (было 30). На воздухе разрешены частные мероприятия на 100 человек (было 300). В общественных помещениях разрешено находиться 300 посетителям (ранее — 500).
Эти правила вступают в силу 24 октября.

Обучение в вузах. С понедельника — частично на "удаленке". Это значит, что лекции будут проходить удаленно, а практические занятия можно проводить очно, с соблюдением ограничений.

Детские развлечения. Новые ограничения распространяются на проведение детских развлекательных мероприятий. Их будет запрещено проводить на игровых площадках в супермаркетах, катках, аквапарках или парках батутов. При этом не запрещена работа заведений, предоставляющих услуги как взрослым, так и детям (например, аквапарков).

Церкви. Правительство решило распространить на религиозные учреждения правила о максимальной заполняемости помещения. То есть, помещения церкви должны быть заполнены не более чем наполовину. Кроме того, все закрытые мероприятия в церкви приравниваются к частным мероприятиям. Это касается бракосочетаний, похорон и крещения. На них в помещении могут присутствовать не более 10 человек.

Как уже сообщалось, по данным Министерства здравоохранения, за неделю количество новых случаев Covid-19 выросло на 32%, а доля положительных тестов с 2,4% выросла до 3%. Кроме того, резко выросло число госпитализированных больных — сейчас в стационарах лечатся 113 человек.

В свою очередь Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) обеспокоен ростом заболеваемости в 23 странах ЕС и призывает страны усилить мероприятия по борьбе с пандемией. На данный момент стабильная ситуация наблюдается только на Кипре, в Эстонии, Финляндии, Греции, а также в Норвегии и Лихтенштейне, которые не являются странами ЕС.

По данным ЕЦПКЗ, с 1 марта по 18 октября в Европе были зарегистрированы 4,8 млн случаев заболевания Covid-19.
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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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